Правительство Челябинской области получило предупреждение УФАС по порядку предоставления субсидий аграриям

Челябинское УФАС России выдало областному правительству предупреждение по порядку предоставления в 2017 – 2020 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат при использовании земель сельскохозяйственного назначения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В ведомстве считают, что в документ необходимо внести изменения, поскольку предоставление субсидии поставлено в зависимость от места регистрации лица и получить ее не могут хозяйствующие субъекты, которые зарегистрированных в других субъектах, но осуществляют деятельность на территории Челябинской области.

В УФАС считают, что такие действия могут привести к ограничению конкуренции.