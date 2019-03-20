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Общество Челябинская область

Правительство Челябинской области получило предупреждение УФАС по порядку предоставления субсидий аграриям

Челябинское УФАС России выдало областному правительству предупреждение по порядку предоставления в 2017 – 2020 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат при использовании земель сельскохозяйственного назначения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В ведомстве считают, что в документ необходимо внести изменения, поскольку предоставление субсидии поставлено в зависимость от места регистрации лица и получить ее не могут хозяйствующие субъекты, которые зарегистрированных в других субъектах, но осуществляют деятельность на территории Челябинской области.

В УФАС считают, что такие действия могут привести к ограничению конкуренции.

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Правительство Челябинской области получило предупреждение УФАС по порядку предоставления субсидий аграриям

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Теги: субсидии, УФАС, предупреждение,



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