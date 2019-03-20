20 Марта 2019
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Общество В России

В Россию с апреля перестанут поставлять три жизненно важных лекарства

С апреля в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств.

Об этом говорится в уведомлении фармкомпании Takeda, отправленном в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и участников рынка здравоохранения.

Уточняется, что прекращаются поставки кардиологических таблеток "Атенолол Никомед", антидепрессанта "Амитриптилин Никомед" и противопротозойного средства "Метронидазол Никомед".

Как сообщалось ранее, Росздравнадзор отозвал с отечественного рынка французское лекарство от бронхита "Эреспал", которое ранее изготовитель запретил в связи с опасными для жизни побочными эффектами.

Из обращения будут изъяты препараты данной марки, как в виде таблеток, так и сироп. Данный лекарственный препарат был изъят во Франции в связи с риском "вызвать нарушения сердечного ритма". "Эреспал" назначается для лечения заболеваний дыхательных путей.

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В Россию с апреля перестанут поставлять три жизненно важных лекарства

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Теги: жизненно важные лекарства, россия, япония



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