В Прикамье вблизи трассы нашли труп

В 300 м от трассы Кукуштан – Чайковский нашли труп, личность погибшего устанавливается, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления МВД.

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Тело со следами насильственной смерти нашли 18 марта в районе посёлка Лесной. На вид погибшему 45-65 лет, рост – 177 см, среднего телосложения, волосы седые короткие, есть усы и щетина. Челюсть его почти пуста – остались только два коренных зуба. Из одежды остались фрагмент куртки черного цвета, футболка серого цвета. Возможно, при жизни человек был одет в резиновые сапоги с болоньевым верхом синего цвета.

Всех, кто может что-либо сообщить об обстоятельствах гибели этого человека, силовики просят обращаться по телефонам (342) 246-82-22, 246-83-66.