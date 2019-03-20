Российские железные дороги избавят пассажиров плацкарта от "лотереи" с обновленными вагонами

Российские железные дороги решили избавить пассажиров некоторых плацкартных вагонов от так называемой "лотереи".

Так, на данный момент пассажиры, собирающиеся отправиться в путь на поездах №19/20 "Ростов-на-Дону - Москва" и №11/12 "Анапа - Москва", не знают, старый или новый вагон им достанется. Как отметил гендиректор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов, это "фактически как выиграть в лотерею".

В связи с этим на сайте Российской железной дороги вводится специальная отметка, которая поможет определить, какой именно вагон плацкарта является обновленным, и приобрести билет именно туда. При этом стоимость от обычного плацкарта не отличается, однако количество мест ограничено, пишет Infox.ru.

Напомним, на днях поезд с обновленными плацкартными вагонами капсульного типа отправился в свой первый рейс. При разработке нового дизайна учитывались основные пожелания и замечания пассажиров: в вагонах стало возможным организовать личное пространство с помощью перегородок и индивидуальных шторок.

Вид обновленного вагона