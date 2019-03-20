Алина Загитова с личным рекордом лидирует на ЧМ в Японии после короткой программы

16-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова лидирует после короткой программы на Чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит сейчас в японской Сайтаме.

За короткую программу, которую Алина катает под музыку из мюзикла "Призрак оперы", россиянка получила 82.08 балла – это ее личный рекорд, а до мирового рекорда (сейчас принадлежит Рике Кихире) ей не хватило меньше половины балла. При этом от ближайшей преследовательницы в турнирной таблице Загитова оторвалась более чем на пять баллов.

Еще одна россиянка – Евгения Медведева – пока на четвертом месте (74.23 балла). Как и Алина, Евгения показала лучший для себя результат сезона, справившись и с прыжками, и с нервами. Не слишком высокие результаты она показывает из-за достаточно простого контента.

Чемпионка Европы этого года, воспитанница Алексея Мишина Софья Самодурова на девятом месте (70.42).

Второе место после короткой программы на ЧМ в Японии занимает хозяйка турнира Каори Сакамото (76.86 балла), третья – москвичка Элизабет Турсынбаева (75.96), воспитанница Этери Тутберидзе, представляющая на турнире Казахстан.

А вот любимица японцев Рика Кихира, владеющая наряду с Елизаветой Туктамышевой (не поехавшей в этом году на ЧМ) тройным акселем (так называемым трикселем), не справилась с волнением и вместо трех с половиной оборотов в этом прыжке сделала лишь один, оказавшись лишь на седьмом месте.

Произвольную программу девушки представят 22 марта.