Скандал: тюменских депутатов поймали на "махинациях" с наказами избирателей

В тюменской гордуме разгорелся очередной скандал: вместо реальных наказов избирателей парламентарии собирались принять "фейковый" перечень наказов, которые были подменены и привязаны к уже существующим пунктам в муниципальных программах. "Подлог" помогли вскрыть оппозиционные депутаты, которые обнаружили, что собранные ими наказы от людей заменены на какие-то другие. По их словам, сделано это было для того, чтобы потом дума смогла успешно и радужно отчитаться о проделанной работе.

Как передает корреспондент Накануне.RU, из-за обнародования документах в социальных сетях аппарат думы поспешил исправить ситуацию и все же внес настоящий перечень наказов на рассмотрение профильной комиссии.

Как пояснил руководитель правового отдела муниципального парламента Иван Дзуман, оправдывая "инцидент", произошла техническая ошибка, так как институт наказов еще не отработан в практическом плане.

"Хорошо, что произошел живой хороший отклик и было видно, что наказы являются краеугольным камнем для депутатов, - пояснил он и добавил, что виной всему сдвиг сроков: новый состав думы начал работать только в декабре, а "дедлайн" пришелся на январские праздники. - Иногда это не поддаётся юридическому пониманию".

Впрочем, спутанные и слабые оправдания депутатов не впечатлили.

"Печально было смотреть на те наказы, которые предварительно прислали... Я не понял, почему все наказы депутатов убрали и поставили те, что соотносятся с программами, и то даже не смогли распределить их по округам. Я понял мысль: хотели получить идеальную картину, но получилась как всегда", - посетовал депутат Юрий Коновалов.

При этом, как выяснилось в ходе дискуссии, деньги на исполнение наказов избирателей по закону выделяться не могут, но зато ничто не мешает включать их в муниципальные программы при формировании бюджета.

Кроме этого на действия аппарата думы пожаловался и депутат от ЛДПР Мурат Тулебаев, он пояснил, что его наказы так и не были включены в перечень. Выяснилось, что они каким-то образом "потерялись", но их пообещали найти.

Но это еще не все. Вишенкой на торте стал тот факт, что не все народные избранники вовремя сдали наказы от своих избирателей: всего 16 избранников из 36. "В будущем нельзя так делать, люди нас избрали и мы обязаны отчитываться перед избирателями", - заявили отдельные депутаты.