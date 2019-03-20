"Слово не воробей": Путин поручил распространить "ипотечные каникулы" на выданные ранее кредиты

Президент РФ Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты, сообщает пресс-служба Кремля.

На сегодняшнем совещании с членами Правительства он пояснил, что россияне понимают инициативу именно так. По словам Путина, эту идею поддержала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Внесенный в Госдуму законопроект об "ипотечных каникулах" позволяет гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, отложить выплату ипотечного кредита на срок до шести месяцев. К обстоятельствам для получения "ипотечных каникул" законодатели отнесли потерю работы, а следовательно и доходов, снижение доходов, временную нетрудоспособность более двух месяцев, потерю кормильца и получение инвалидности. Получить отсрочку, согласно законопроекту, можно только один раз.

Президент подчеркнул, что изначально не подразумевалось, что налоговые каникулы будут распространяться в том числе на ранее выданные ипотечные кредиты. Однако он не сделал вовремя оговорку, а "слово не воробей".

Ранее сообщалось, что "ипотечные каникулы" могут сделать многоразовыми для заемщиков и распространить на действующие кредиты. О возможной доработке законопроекта ко второму чтению рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.

Напомним, кабмин представил положительный отзыв к законопроекту об ипотечных каникулах.