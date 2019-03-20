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Происшествия Центральный ФО Москва

По обращению "Аэрофлота" возбуждено дело о мощенничестве из-за поддельного больничного листа

После обращения "Аэрофлота" возбуждено уголовного дела о мошенничестве в отношении гражданина, предоставившего поддельный больничный для возврата денег за купленный билет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.

"Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" в отношении пассажира Е.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россиянин приобрел два невозвратных билета на рейс "Аэрофлота" по маршруту "Москва-Пхукет". "Спустя четыре дня пассажир отказался от перелета и решил вернуть деньги за билеты. Чтобы оформить вынужденный возврат, Е. предоставил в кассу Аэрофлота листок нетрудоспособности. На этом основании ему вернули уплаченную за билеты сумму", - объяснили в компании. 

Однако позднее выяснилось, что предоставленный больничный лист является поддельным, после чего авиакомпания обратилась в правоохранительные органы.

"Мы не позволим мошенникам дискредитировать те положения Воздушного кодекса, которые дают нашим пассажирам возможность пользоваться более выгодными условиями перевозки. Подчеркиваю, что в каждом подобном случае "Аэрофлот" будет принимать все необходимые меры по защите своих интересов – вплоть до обращения в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел", - прокомментировал ситуацию замгендиректора компании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

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По обращению "Аэрофлота" возбуждено дело о мощенничестве из-за поддельного больничного листа

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Теги: аэрофлот, больничный лист, подделка, следствие



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