"Уральские авиалинии" отказались от трех международных рейсов из Перми

"Уральские авиалинии" прекращают перелеты из Перми в Худжанд, Душанбе и Баку. Рейсы в Худжанд выполнялись семь раз в неделю, в Душанбе и Баку - по два раза в неделю.

Как сообщает сообщает "Ъ", федеральное агентство воздушного транспорта по решению перевозчика отозвало допуск у авиакомпании на выполнение этих перелетов.

Отметим, что из Перми в Худжанд и Душанбе перелеты с декабря 2018 г. выполняет авиакомпания "Северный ветер".