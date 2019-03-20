Высокинский не решил вопрос с ДК "Химмаш". Жители грозят митингами, если сорвутся новые сроки

Администрация Екатеринбурга во главе с Александром Высокинским до сих пор не решила вопрос с ДК "Химмаш", который для реконструкции необходимо перевести из частной собственности в государственную. Сегодня на приёме мэр назвал новую дату - конец апреля. Жители сетуют, что если сроки в очередной раз сорвут, то они выйдут на митинги и пикеты. Собственнику собираются предложить новый участок земли, а тем временем дом культуры может сам развалиться, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сегодня инициативная группа попыталась уточнить у Высокинского, на каком этапе сейчас передача здания. Собственнику - компании "AVS Group" ранее предлагали участок на ВИЗе, который резервировался под "Экспо-парк. Но эта земля владельца не устроила, потому что там нет нужной инфраструктуры. Добавим, что эти земли уйдут под проекты для будущей Универсиады-2023.

"Мэр сказал, что власти хотят выделить землю на Химмаше, рядом с ДК. К концу марта все должны прийти к одному решению. Также к этому времени обещали подготовить схему обмена дворца культуры на участок, который будет согласован в МУГИСО", - рассказала участница инициативной группы по спасению учреждения культуры Оксана Захватошина.

Однако директор компании "AVS Group" Валерий Савельев пока не согласовал новый участок земли.

"Мы также пытались донести, что необходимо сделать ремонт крыши за счёт бюджета. Глава города сказал, что попробует поговорить с собственником, но шансов нет. Мол, ему проще закрыть здание, чем ремонтировать его", - говорит инициативная группа.

Сейчас же родители своими усилиями чинят крышу, чтобы дети смогли заниматься в нормальных условиях. Также заниматься мешает и охранник, который буквально вчера не дал педагогам ключи от зала и заниматься пришлось в холле на бетонном полу.

"Родители сами лезут на крышу, чтобы снег весной не затопил балетный зал", - жалуется Захватошина.

Инициативная группа, куда входят родители, жители и преподаватели заявили, что если ситуация не изменится к концу апреля, то они будут выходить на митинги и проводить одиночные пикеты.

"Наши дети едут в Москву для участия в конкурсе. Сказали Александру Геннадьевичу [Высокинскому], что готовы и там провести пикет. Ему эта идея не понравилась", - заявили уральцы.

Напомним, что судьба ДК "Химмаш" находится в подвешенном состоянии уже год. 22 февраля 2018 года прошла первая акция недовольных возможным закрытием и сносом учреждения, когда к мэрии Екатеринбурга вышли люди, чтобы защитить дворец культуры.

Граждане боятся, что собственник - компания "AVS Group" - снесет учреждение и построит на его месте жилой комплекс с административными помещениями. Неравнодушные екатеринбуржцы уже не раз проводили акции в защиту ДК "Химмаш". Инициативная группа в марте 2018 года принесла в приемную Владимира Путина более 5 тыс. подписей.

В пресс-службе инвестиционной компании "AVS Group" сообщили, что с весны 2018 года между городом, областью и компанией идёт диалог по замене земельного участка под строительство. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина также заверила, что ДК "Химмаш" сносить не будут.