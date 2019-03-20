20 Марта 2019
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Происшествия Приволжский ФО

Охранник школы в Ульяновской области подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Охранник школы в Ульяновской области подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетней, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Мужчина 54 лет работал охранником в школе, где учится девочка. По версии следствия,  около 14 часов 18 марта он привел с территории школы к себе в квартиру дома по ул. Северный Венец 10-летнюю девочку, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время злоумышленник задержан. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотических средств. Следствие просит арестовать подозреваемого.

"В ходе расследования уголовного дела также будет дана оценка действиям руководства школы, которое приняло на работу ранее судимого охранника", - говорится в сообщении.

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Охранник школы в Ульяновской области подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетней

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Теги: охранник, школа, Ульяновская область, насилие



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