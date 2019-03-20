Коммунальный потоп оставил тысячи воронежцев без воды

В Воронеже часть улицы Антонова-Овсеенко в районе авторынка ушла под воду.

Причиной затопления стала утечка на водоводе диаметром 1000 мм, сообщает пресс-служба "РВК-Воронеж". К месту аварии направлена вся необходимая спецтехника.

Дорогу затопило сильно. На фото и видео, которые размещают воронежцы в соцсетях, видны практически водопады. Местные жители сообщают, что машины глохнут, люди, закатывая штаны, пытаются их спасти.

Из-за ЧП жители Северного микрорайона останутся без воды, предположительно - до утра 21 марта. Будет организован подвоз воды.

Накануне коммунальная авария произошла в Перми – несколько улиц, по одной из которых идут трамваи, затопило жидкостью из канализации. Из-за сложности аварии ее не удалось устранить оперативно.