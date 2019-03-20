20 Марта 2019
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область

Российский авиапром спасёт не обнуление НДС на внутренних рейсах, а строительство своих самолётов

Депутат Тюменской областной думы Михаил Селюков уверен, что пока в России не "воспитают" пилотов, стюардесс и других специалистов авиаотрасли, а самолёты продолжат закупать на Западе и там же обслуживать, обнуление НДС на внутренних перевозках не спасёт ситуацию, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, министерство транспорта предложило обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая московские рейсы. Соответствующие предложения ушли в Минфин. Их авторы руководствовались тем, что эти меры будут способствовать поддержанию стабильного функционирования отрасли пассажирских авиаперевозок и недопущению роста тарифов. Обнулить ставку налога на внутренние рейсы предлагается в увязке с повышением уровня возмещения авиакомпаниям суммы акциза на авиатопливо.

"Это половинчатая мера. Из кризиса отрасли можно выйти, только наладив производство отечественных самолётов. Мы это уже проходили, когда в СССР были великолепные самолёты. Потом страна перешла на "Аэробусы" и "Боинги", с последними сейчас не понятно, что происходит", - рассказал Накануне.RU Селюков.

самолёт а-320 airbus авиакомпания уральские авиалинии(2016)|Фото: Накануне.ru

Он напомнил, что основная составляющая затрат авиакомпаний – лизинг в валюте.

"Все самолёты – в лизинге. Мало того, что есть риск государственной экономической безопасности, так как в любой момент мы можем остаться без авиации из-за импортного техобслуживания – наши так называемые "друзья" могут в любой момент остановить полёты, так ещё опасны валютные платежи", - сказал политик.

В пример Селюков привёл авиакомпанию "ЮТэйр".

"Она была перекредитована и не учла риска роста курса валюты – доллар стоил 30 руб., а потом резко стал стоить 60 руб., то есть вдвое дороже. Все обязательства выросли вдвое. Поэтому мы видим ту лихорадку, в которой пребывает "ЮТэйр". Она увеличивает пассажиропоток, улучшает качество обслуживания, но фундаментально ничего сделать не может – весь флот у них импортный, стоит на балансе зарубежных лизинговых компаний, мы все вместе от этого зависим", - сказал политик.

Boeing-737 Боинг самолет Ютэйр Utair полет(2010)|Фото: Накануне.RU

При этом ставки НДС двояки. Любой налогоплательщик, работающий на общем режиме, понимает, что если трудится с контрагентами, которые освобождены от этого налога или имеют льготную ставку, то теряет на возмещении НДС.

"Если говорить в целом по экономике, мы меняем шило на мыло. С одной стороны, мы делаем легче авиакомпаниям, а на самом деле ничего кардинально не меняем. Значительного изменения ситуации не будет. Надо развивать собственный авиапром", - сказал Селюков.

Он уверен, что даже если изменения примут, авиакомпании начнут говорить, что дорожает топливо и нормочас.

"Развитие авиационной сети может быть только в двух случаях: если мы будем достаточно производить собственную авиацию, в том числе малую, и учить в достаточном количестве высококвалифицированных пилотов, техников, стюардесс. Тогда у нас будет развитие авиации. А сейчас у нас, к сожалению, долететь из Тюмени до Берлина стоит столько же, сколько из Тюмени до Сургута, что неприемлемо", - сказал депутат.

Он добавил, что "ЮТэйр" сегодня спасает мощная поддержка из бюджетов Тюменской области и Югры, и обнуление НДС компанию не спасёт.

"14 млрд руб.были "вливания" в уставной капитал, ежегодно идут сотни миллионов на субсидирование авиарейсов, но мы видим, что периодически всплывают данные о том, что компанию банкротят. Ситуация нестабильна", - подытожил Селюков.

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Российский авиапром спасёт не обнуление НДС на внутренних рейсах, а строительство своих самолётов

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Теги: Минтранс, Минфин, обнуление НДС, рейсы, перевозки, самолёт, лизинг



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