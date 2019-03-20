Привет из 90-х? В Челябинске на Успенском кладбище застрелили двух мужчин

Днем 20 марта на Успенском кладбище в Челябинске нашли тела двух мужчин.

Мужчины погибли от огнестрельных ранений, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Следователи уже возбудили уголовное дело, а в социальных сетях челябинцы пишут, что двойное убийство могло произойти на фоне криминальных разборок. Некоторые даже связывают инцидент с отставкой губернатора Бориса Дубровского.

"Передел идет на рынке ритуальных услуг - может с этим связано", - пишет Виталий Лютый.

"Ушел губернатор - теперь неугодных начали убирать", - написала Елена Падерина.