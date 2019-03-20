20 Марта 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На Среднем Урале осужден экс-полицейский, незаконно убивший семью лосей

На Среднем Урале бывшему полицейскому вынесли приговор за незаконную охоту. Он оштрафован.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 30 декабря сотрудник ОМВД России по Первоуральску на снегоходе прибыл в лес на территории участка №24 Динасовского охотхозяйства для охоты на лосей. При этом никакого разрешения на отстрел животных у него не было.

В результате силовик из карабина убил двух лосей: самку и самца, прямо там же разделал туши и вывез мясо из леса. Однако на трассе его остановили сотрудники ГИБДД, которые нашли лосятину.

Ущерб от действий браконьера оценили в 640 тыс. руб. Как отметили в прокуратуре, он возместил его полностью.

Суд назначил штраф теперь уже бывшему полицейскому - 100 тыс. руб. Оплатить его он обязан в течение 60 дней.

"Осужденный был изобличен сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области и вскоре после этого его уволили из системы МВД по отрицательным мотивам. А теперь он понес еще и предусмотренную законом уголовную ответственность", - прокомментировал Накануне.RU приговор официальный представитель регионального Главка Валерий Горелых.

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На Среднем Урале осужден экс-полицейский, незаконно убивший семью лосей

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Теги: полицейский, браконьер, суд, приговор



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