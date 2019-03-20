У косаток из "китовой тюрьмы" взяли анализы крови - судьба каждой особи будет решаться отдельно

20 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оксана Дмитриева - о выборах в Санкт-Петербурге...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Дальневосточный ФО В России

У косаток из "китовой тюрьмы" взяли анализы крови - судьба каждой особи будет решаться отдельно

Эксперты рабочей группы при Минприроды взяли анализы крови у косаток из бухты Средняя. Их проверят в двух разных лабораториях, сообщает администрация Приморья.

Анализы взяты у шести косаток, осталось еще четыре. На каждое животное составят подробную анкету, где будет описано его физическое состояние, индивидуальные особенности, составлен рацион питания. При выявлении заболеваний у животных ученые предложат индивидуальные программы лечения.

Анкеты передадут на консилиум ученых для принятия решений о судьбе каждой особи.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. По данным зоозащитников, животные содержатся в ужасных условиях в вольерах, их срочно необходимо выпустить на волю.

При этом вопрос законности вылова морских млекопитающих до сих пор рассматривается. Если выяснится, что они были добыты легально, то белухи и косатки могут отправиться в китайские океанариумы.

Ранее стало известно, что часть косаток и белух из "китовой тюрьмы" никогда не вернутся в природную среду обитания, а будут подвергнуты дрессировке и отправятся в океанариумы.

Директор ФГБНУ "ВНИРО" Кирилл Колончин, возглавивший консилиум ученых, заявил, что некоторые животные из "китовой тюрьмы" могут быть непригодны для жизни на воле.

Однако научный руководитель Института биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН академик РАН Андрей Адрианов с этим не согласен.

Животные были выловлены прошлой осенью, отмечает ученый, а это очень маленький срок, чтобы они успели отвыкнуть от естественной среды.

Также сообщалось, что экологи обеспокоены участием представителей ВНИРО и ТИНРО в работе комиссии. Общественники из коалиции "Свободу косаткам и белухам" уверены, что благодаря именно этим институтам животные попали в "китовую тюрьму".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

У косаток из "китовой тюрьмы" взяли анализы крови - судьба каждой особи будет решаться отдельно

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: косатки, китовая тюрьма



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.03.2019 08:24 Мск Часть узников "китовой тюрьмы" собираются отправить в океанариумы
Ранее 06.03.2019 15:10 Мск Международный скандал: сын Кусто хочет приехать в Приморье для спасения косаток и белух
Ранее 04.03.2019 13:59 Мск В Кремле до конца дня ждут конкретных решений по проблеме "китовой тюрьмы"
Ранее 01.03.2019 11:02 Мск Косатки, судьбу которых Путин поручил решить до 1 марта, до сих пор остаются в "китовой тюрьме"
Ранее 28.02.2019 12:08 Мск Против организаторов "китовой тюрьмы" возбуждены административные дела
Ранее 27.02.2019 10:15 Мск Леонардо Ди Каприо заступился за белух и косаток, запертых в "китовой тюрьме" в Приморье

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 885

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети