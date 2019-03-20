У косаток из "китовой тюрьмы" взяли анализы крови - судьба каждой особи будет решаться отдельно

Эксперты рабочей группы при Минприроды взяли анализы крови у косаток из бухты Средняя. Их проверят в двух разных лабораториях, сообщает администрация Приморья.

Анализы взяты у шести косаток, осталось еще четыре. На каждое животное составят подробную анкету, где будет описано его физическое состояние, индивидуальные особенности, составлен рацион питания. При выявлении заболеваний у животных ученые предложат индивидуальные программы лечения.

Анкеты передадут на консилиум ученых для принятия решений о судьбе каждой особи.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. По данным зоозащитников, животные содержатся в ужасных условиях в вольерах, их срочно необходимо выпустить на волю.

При этом вопрос законности вылова морских млекопитающих до сих пор рассматривается. Если выяснится, что они были добыты легально, то белухи и косатки могут отправиться в китайские океанариумы.

Ранее стало известно, что часть косаток и белух из "китовой тюрьмы" никогда не вернутся в природную среду обитания, а будут подвергнуты дрессировке и отправятся в океанариумы.

Директор ФГБНУ "ВНИРО" Кирилл Колончин, возглавивший консилиум ученых, заявил, что некоторые животные из "китовой тюрьмы" могут быть непригодны для жизни на воле.

Однако научный руководитель Института биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН академик РАН Андрей Адрианов с этим не согласен.

Животные были выловлены прошлой осенью, отмечает ученый, а это очень маленький срок, чтобы они успели отвыкнуть от естественной среды.

Также сообщалось, что экологи обеспокоены участием представителей ВНИРО и ТИНРО в работе комиссии. Общественники из коалиции "Свободу косаткам и белухам" уверены, что благодаря именно этим институтам животные попали в "китовую тюрьму".