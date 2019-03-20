20 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко рассылает украинцам агитационные письма

Жители Украины массово получают по почте от президента страны Петра Порошенко и Совета регионального развития письма, в которых описан план перспективного развития их города или области. В письмо входит также топографическая карта-схема региона, анкета с вопросами и обратный, причем уже оплаченный конверт на адрес Главпочтампа в Киеве. Об этом пишет издание "Страна".
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В ЦИК заявили, что эти материалы не подавались в ЦИК как печатные агитационные материалы Петра Порошенко. Следовательно, он проводит незаконную агитацию, используя свое положение. В конверт вложен буклет с фотографией Порошенко и его обращением "Децентрализация в действии", о которой он вспомнил, как и в 2014 году, накануне выборов.

Интересно, что в буклете для харьковчан, где говорится о строительстве метро в аэропорт, использовано фото метростроя Санкт-Петербурга минимум 8-летней давности, а подписано, что это станция "Державинская" в Харькове. Это вызвало массу язвительных комментариев в Сети.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш отмечает, что распространение писем содержит состав нескольких преступлений. По ее словам, Совет регионального развития - это консультативно-совещательный орган, который не может быть получателем волонтерской помощи, как сказано в письмах, которые будто бы доставляли волонтеры, а также не имеет права на распространение печатной продукции. Кроме того, орган приписывает полномочия местной власти президенту. А рассылкой всего этого занимается "Укрпочта", причем бесплатное получение услуг от "Укрпочты" для распространения агитационной продукции является криминалом.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Порошенко платит из бюджета своим сторонникам под видом материальной помощи, создав "избирательную сеть".

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Порошенко рассылает украинцам агитационные письма

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Теги: Украина, Петр Порошенко, агитация



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