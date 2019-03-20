20 Марта 2019
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Происшествия Курганская область

Жители Кургана сообщили об изнасиловании девушки в районе поселка Энергетиков

Жители Кургана в социальных сетях заявляют, что в районе поселка Энергетиков появился сексуальный маньяк.

Пользователь Алексей Носарев в группе "Инцидент Курган" написал, что "в районе Энергетиков домогались до девушки, в районе железной дороги, недалеко от моста".

"Приметы - лысый, худой, около 30 лет. Уважаемые дамы, не ходите одни в темных местах, носите с собой газовый баллончик, чтобы успеть им воспользоваться", - пишет мужчина.

Другая пользователь соцсетей Алена Игошина и вовсе написала, что в поселке был поквартирный обход.

"У нас участковый поквартирный обход проводил сегодня именно по этому делу. Говорит, не просто домогался , а изнасиловал, ограбил, душить пытался. Навыпускали амнистированных уе..ов, начнется сейчас ужас. Теперь еще и из дома страшно выйти", - отметила девушка.

В СУ СК России по Курганской области Накануне.RU сообщили, что по данному факту ведется следствие.

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Жители Кургана сообщили об изнасиловании девушки в районе поселка Энергетиков

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Теги: Энергетиков, изнасилование, поквартирные обходы, полиция, маньяк



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