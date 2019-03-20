Счетная палата призвала принять решение по накопительным пенсиям

Из-за многолетней "заморозки" накопительных пенсий средний размер накопительной части не превышает 900 руб. Эта сумма не влияет на доход пенсионера, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова. На правительственном часе с участием министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина она призвала принять решение по этому вопросу, передает корреспондент Накануне.RU.

Мораторий на формирование накопительной части действует с 2014 г., в результате эта часть не оказывает особого влияния на материальное положение пенсионеров.

"Пауза в решении дальнейшей судьбы накопительной составляющей пенсионной системы затянулась. Нужно принимать решение", - заявила Орлова.

В декабре 2018 г. "заморозка" накопительной части была продлена до 2021 г. Правительство, напомним, разрабатывает проект закона об индивидуальном пенсионном капитале: россиянам предлагает добровольно отчислять в накопительную часть до 6% от зарплаты. Министерства рассматривали возможность автоподписки на новую пенсионную систему, однако в Госдуме призвали чиновников позволить россиянам сделать самостоятельный выбор.