20 Марта 2019
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Экономика В России

Счетная палата призвала принять решение по накопительным пенсиям

Из-за многолетней "заморозки" накопительных пенсий средний размер накопительной части не превышает 900 руб. Эта сумма не влияет на доход пенсионера, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова. На правительственном часе с участием министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина она призвала принять решение по этому вопросу, передает корреспондент Накануне.RU.
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Мораторий на формирование накопительной части действует с 2014 г., в результате эта часть не оказывает особого влияния на материальное положение пенсионеров.

"Пауза в решении дальнейшей судьбы накопительной составляющей пенсионной системы затянулась. Нужно принимать решение", - заявила Орлова.

В декабре 2018 г. "заморозка" накопительной части была продлена до 2021 г. Правительство, напомним, разрабатывает проект закона об индивидуальном пенсионном капитале: россиянам предлагает добровольно отчислять в накопительную часть до 6% от зарплаты. Министерства рассматривали возможность автоподписки на новую пенсионную систему, однако в Госдуме призвали чиновников позволить россиянам сделать самостоятельный выбор.

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Счетная палата призвала принять решение по накопительным пенсиям

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Теги: Счетная палата, накопительная пенсия, пенсионеры, Максим Топилин



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