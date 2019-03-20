20 Марта 2019
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Общество Свердловская область

"Охота заорать и заплакать": екатеринбургский магазин, бесплатно раздававший просроченную еду, ждет штраф

Екатеринбургский магазин, который бесплатно раздавал людям просроченную еду, ждет штраф. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил владелец торговой точки Иван Зайченко.

Напомним, Зайченко в своем супермаркете "Жизньмарт" организовал полку со списанными бесплатными продуктами. Однако региональный Роспотребнадзор это не оценил: по данным ведомства, бизнесмен нарушил законодательство, ведь реализовывать продукты с истекшим сроком годности запрещено. Также существует запрет на совместное хранение просроченных и свежих продуктов.

Как рассказал Иван Зайченко в своем Facebook, сегодня Роспотребнадзор нагрянул в его магазин с проверкой, но в итоге закрывать точку не стал.

санкции, магазины, продукты, сыр, колбаса(2014)|Фото: Накануне.RU

"Закрыть не закрыли, но распорядились всю просроченную и некондиционную продукцию списать и выкинуть. Будет штраф, минимум 100 тысяч", - отметил предприниматель.

Он не стал писать свое мнение о произошедшем, добавив лишь, что "каждый из этой ситуации сделает вывод для себя сам".

"Мне же просто охота заорать и заплакать, если честно...", - заключил Иван Зайченко.

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"Охота заорать и заплакать": екатеринбургский магазин, бесплатно раздававший просроченную еду, ждет штраф

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Теги: магазин, просрочка, штраф, Екатеринбург



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Ранее 19.03.2019 12:44 Мск Роспотребнадзор проверит екатеринбургский супермаркет, где бесплатно раздают списанные продукты

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