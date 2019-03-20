20 Марта 2019
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Экономика В России

Forbes представил рейтинг самых надежных банков России

Журнал Forbes оценил 100 крупнейших российских банков по степени надежности.

Как сообщает издание, самые надежные участники рейтинга - "дочки" иностранных банков и крупнейшие российские банки.

В топ-3 вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк. Четвертое и пятое место рейтинга заняли Сбербанк и ВТБ. В десятку также входят Ситибанк, ИНГ банк (Евразия), "Нордеа", HSBC и Credit Agricole.

В рейтинг вошли три уральских банка: УБРиР, "Кольцо Урала" и "СКБ-банк" ( 72, 90 и 94 строчки рейтинга соответственно).

Forbes отмечает, что более прозрачными становятся частные банки, а к банкам с госучастием, санируемым банкам и банкам под международными санкциями возникает все больше вопросов.

В прошлом году исследование показало, что "чистка" банковского рынка не заставила граждан уверовать в его надежность. Из-за отзыва лицензий банков 28% россиян стали в меньшей степени доверять им.

Эксперты отмечают, что процесс "чистки" идет давно, однако понять, на основе каких принципов происходит принятие решения об отзыве лицензии, невозможно.

Исследование также показало, что 17% россиян сталкивались со случаями банкротства банков или финансовых компаний, в которых они держали свои сбережения.

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Forbes представил рейтинг самых надежных банков России

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Теги: банки, надежность, Forbes



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