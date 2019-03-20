В Прикамье запретят продажу электронных сигарет детям

В заксобрание Пермского края внесен законопроект о запрете продажи детям электронных сигарет, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект на рассмотрение внесла краевая прокуратура. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что электронные сигареты популяризируют не только табак и его курение, но и употребление наркотических и запрещенных веществ. Также документах говорится о вреде вейпов для здоровья.

"Существующие фактические данные свидетельствуют о том, что аэрозоль ЭСДН не является всего лишь "водяным паром", как это часто утверждается в процессе сбыта изделий. ЭСДН создает серьезную угрозу для подростков и плода. Кроме того, они усиливают воздействие никотина и ряда токсичных веществ на некурящих лиц и окружающих".

Отметим, что аналогичные законы уже приняты в 22 регионах страны. Завтра он будет рассмотрен на заседании краевого парламента.