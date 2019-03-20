20 Марта 2019
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Политика

Половина российских регионов отказали предпенсионерам в обещанных Путиным льготах

Только в 45 регионах льготы, на которые имеют право пенсионеры, в полном объеме сохранены для лиц предпенсионного возраста. К такому выводу пришел комитет Госдумы по контролю и регламенту, который проанализировал существующие льготы совместно с Университетом им. Кутафина. В госдуме потребовали от Правительства разработки единых рекомендаций для субъектов о соцподдержке предпенсионеров, передает корреспондент Накануне.RU.
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Льготы предпенсионерам в обмен на повышение пенсионного возраста пообещал президент России Владимир Путин. Многие меры носят региональный характер, поэтому правовые акты принимали субъекты. В ходе анализа выяснилось, что не все регионы исполнили это поручение.

"Отсутствует единый перечень социальных преференций. Только в 45 субъектах сохраняются в полном объеме ранее предоставленные льготы. Другая проблема - различие объема мер социальной поддержки, в субъектах разный размер социальных пособий. Предлагаем министерству разработать единые методические рекомендации и довести до субъектов", - сказал член комитета ГД Дмитрий Сватковский.

Напомним, согласно принятому закону, предпенсионеров (россиян, которым до выхода на пенсию осталось пять и меньше лет) запрещено увольнять с работы, для них действует повышенное пособие по безработице, а также они могут пользоваться теми же льготами, что и пенсионеры.

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Половина российских регионов отказали предпенсионерам в обещанных Путиным льготах

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Теги: льготы, лица предпенсионного возраста, пенсионная реформа, повышение пенсионного возраста, правительственный час, Максим Топилин, Госдума



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Ранее 26.02.2019 12:45 Мск Пенсионный фонд начал выдавать справки "предпенсионерам"

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