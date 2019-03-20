Текслер первым делом отправится в Магнитогорск

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер обозначил первоочередные планы. Он намерен заняться формированием своей команды и посетить муниципалитеты региона, в том числе Магнитогорск, где 31 декабря в результате взрыва произошло обрушение подъезда. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о своих ближайших планах, передает корреспондент Накануне.RU.

"Надо познакомиться с правительством, заняться вопросами формирования команды. Для меня времени на раскачку нет. Необходимо решать насущные проблемы, мы это уже обсудили", - подчеркнул он.

Глава региона среди первостепенных задач отметил решение экологических проблем, а также сообщил, что в ближайшее время посетит Магнитогорск, для решения проблем жителей пострадавшего дома.

"Планирую активную работу, связанную с посещением максимального числа районов, городов. Надо напитаться теми проблемами, которые есть в регионе. И после этого принимать взвешенные решения, опираясь на людей. Планирую во главу угла ставить насущные нужды наших жителей и заслужить доверие челябинцев и спокойно пойти на выборы", - подчеркнул он.

Напомним, 19 марта в отставку ушел Борис Дубровский, на пост врио губернатора назначен Алексей Текслер, работавший первым замминистра энергетики РФ.