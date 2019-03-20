Сергей Шнуров объявил о прощальном туре "Ленинграда"
Сергей Шнуров (45) объявил о прощальном турне группы "Ленинград". Сделал он это, как обычно в последнее время, в Instagram и в стихотворной форме.
"Двадцать лет одно и то же.
Сочиняю я *****", - самокритично начинает певец.
"Всё "иметь" в предельном смысле,
******** я уже,
И пришёл к нехитрой мысли,-
Раж уходит в тираже.
Быть в витрине зоопарка,
Это та ещё запарка", - говорит пресытившийся жизнью рок-звезды Сергей.
И вот обещает – тур будет прощальным:
"Между сложными вещами,
Я скажу, как не юнец, -
Этот тур будет прощальным,
Вот и сказочке конец.
Может быть, когда-нибудь,
Но нескоро. На миру,
Если в край не "*******",
Ленинград я соберу.
А пока, ну всё, пока.
Мавр сделал своё дело,-
Знаю я наверняка".
В комментариях, правда, многие сомневаются: вдруг это ход а-ля Пугачева, лишь для поднятия продаж билетов и аншлагов?
Кстати, это уже не первое объявление Шнура о "закрытии" "Ленинграда". В 2008 году (после удачного тура) он распустил группу и создал на ее "пепелище" группу "Рубль". Последняя успеха "Ленинграда" не достигла, и через два года прежний коллектив воссоединился и выпустил новый альбом.