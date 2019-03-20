Сергей Шнуров объявил о прощальном туре "Ленинграда"

Сергей Шнуров (45) объявил о прощальном турне группы "Ленинград". Сделал он это, как обычно в последнее время, в Instagram и в стихотворной форме.

"Двадцать лет одно и то же.

Сочиняю я *****", - самокритично начинает певец.

"Всё "иметь" в предельном смысле,

******** я уже,

И пришёл к нехитрой мысли,-

Раж уходит в тираже.

Быть в витрине зоопарка,

Это та ещё запарка", - говорит пресытившийся жизнью рок-звезды Сергей.

И вот обещает – тур будет прощальным:

"Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, -

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец.

Может быть, когда-нибудь,

Но нескоро. На миру,

Если в край не "*******",

Ленинград я соберу.

А пока, ну всё, пока.

Мавр сделал своё дело,-

Знаю я наверняка".

В комментариях, правда, многие сомневаются: вдруг это ход а-ля Пугачева, лишь для поднятия продаж билетов и аншлагов?

Кстати, это уже не первое объявление Шнура о "закрытии" "Ленинграда". В 2008 году (после удачного тура) он распустил группу и создал на ее "пепелище" группу "Рубль". Последняя успеха "Ленинграда" не достигла, и через два года прежний коллектив воссоединился и выпустил новый альбом.