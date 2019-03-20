Правительство поручило проработать создание правительственного комплекса до 15 апреля

Правительство РФ поручило Минэкономразвития и Минфину создать правительственный комплекс в Москве. Его финансовую модель необходимо проработать до 15 апреля текущего года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

Такое поручение дано по итогам рабочего совещания правительства 14 марта.

"Минэкономразвития России и Минфину России совместно с АО "ДОМ.РФ" (А.А.Плутник) с учётом состоявшегося обсуждения дополнительно проработать финансовую модель создания правительственного комплекса и представить предложения в Правительство Российской Федерации, имея в виду вовлечение в коммерческий оборот высвобождаемого имущества. Срок – 15 апреля 2019 года", - говорится в тексте документа.

Кабмин признал целесообразным создание комплексной программы, предусматривающей формирование в деловом центре "Москва-Сити" имущественного кластера для перемещения и совместного размещения федеральных органов исполнительной власти, подведомственных им организаций. Занимаемые ими объекты недвижимости попадут под редевелопмент с учётом концепции развития центральной части Москвы.

Ведомствам также поручено провести анализ объектов недвижимости, занимаемых в настоящее время органами и организациями, и имущественных комплексов, которые могут быть использованы для их размещения, и представить соответствующие предложения в правительство до 30 апреля 2019 года.

Как сообщало Накануне.RU, в 42-этажную башню "IQ-квартал" "Москва-Сити" переедет Министерство экономического развития, Минпромторг, Минкомсвязи и несколько ведомств. Глава Минэка Максим Орешкин считает, что переезд повысит эффективность чиновников.