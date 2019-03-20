"Открытость власти - залог решения любых задач". Приоритеты работы для Текслера: нацпроекты, экология и "социалка"

Новый врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер обозначил приоритеты в своей работе, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что жизнь не стоит на месте, и всем вместе предстоит сделать многое, чтобы продолжить развитие региона во благо людей.

"Задачи понятны. Это национальные проекты, решение экологических проблем, транспорт, социальная сфера, сельское хозяйство. Планирую опираться на местные кадры, вовлекать общественные организации, важна обратная связь с населением, рассчитываю на взаимодействие с представительным органом власти, с мэрами", - заявил глава области.

Он отметил, что открытость власти залог решения любых задач, даже самых сложных.

"Есть доверие президента, это очень важно, не менее важно заслужить доверие жителей области. буду этим заниматься каждый день", - подчеркнул Текслер.

Отдельно врио остановился на подготовке к саммитам ШОС и БРИКС.

"Успешность подготовки и проведения этого мероприятия будет нашим знаком качества. Наш регион должен стать современным, удобным для жизни, чтобы все чувствовали себя комфортно, хотели жить и работать здесь. Рассчитываю на вашу поддержку",- отметил врио губернатора.

Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов добавил, что регион не может себе позволить такую роскошь, как сорвать это мероприятие.

"На мой взгляд, нет никаких предпосылок к тому, чтобы это мероприятие прошло не на самом высоком уровне. Я убежден, что саммиты пройдут здесь на самом высоком уровне. Сделано много, еще больше предстоит сделать", - добавил полпред.