"Открытость власти - залог решения любых задач". Приоритеты работы для Текслера: нацпроекты, экология и "социалка"

20 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оксана Дмитриева - о выборах в Санкт-Петербурге...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Челябинская область Уральский ФО

"Открытость власти - залог решения любых задач". Приоритеты работы для Текслера: нацпроекты, экология и "социалка"

Новый врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер обозначил приоритеты в своей работе, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что жизнь не стоит на месте, и всем вместе предстоит сделать многое, чтобы продолжить развитие региона во благо людей.

"Задачи понятны. Это национальные проекты, решение экологических проблем, транспорт, социальная сфера, сельское хозяйство. Планирую опираться на местные кадры, вовлекать общественные организации, важна обратная связь с населением, рассчитываю на взаимодействие с представительным органом власти, с мэрами", - заявил глава области.

Он отметил, что открытость власти залог решения любых задач, даже самых сложных.

"Есть доверие президента, это очень важно, не менее важно заслужить доверие жителей области. буду этим заниматься каждый день", - подчеркнул Текслер.

Отдельно врио остановился на подготовке к саммитам ШОС и БРИКС.

"Успешность подготовки и проведения этого мероприятия будет нашим знаком качества. Наш регион должен стать современным, удобным для жизни, чтобы все чувствовали себя комфортно, хотели жить и работать здесь. Рассчитываю на вашу поддержку",- отметил врио губернатора.

Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов добавил, что регион не может себе позволить такую роскошь, как сорвать это мероприятие.

"На мой взгляд, нет никаких предпосылок к тому, чтобы это мероприятие прошло не на самом высоком уровне. Я убежден, что саммиты пройдут здесь на самом высоком уровне. Сделано много, еще больше предстоит сделать", - добавил полпред.

Алексей Текслер, врио губернатора Челябинской области, Николай Цуканов(2019)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Открытость власти - залог решения любых задач". Приоритеты работы для Текслера: нацпроекты, экология и "социалка"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Текслер, приоритеты, Челябинск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.03.2019 13:13 Мск Текслер первым делом отправится в Магнитогорск

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.03.2019 12:57 Мск "За эти годы многое сделано". Уральский полпред поблагодарил Дубровского за работу
Ранее 20.03.2019 12:32 Мск "У вас масса проблем". Цуканов невесело представил Текслера южноуральским элитам
Ранее 28.11.2018 04:19 Мск Три уральских мэра попали в ТОП-10 рейтинга глав городов
Ранее 08.10.2018 09:50 Мск В тюменской гордуме распределили посты. Киричуку дали комиссию и зарплату
Ранее 08.10.2018 09:41 Мск В Тюмени единогласно избрали нового главу города... с "зеленым пакетом"
Ранее 20.06.2018 12:49 Мск Кто хочет стать мэром? В Тюмени объявили конкурс на пост главы города
Ранее 01.06.2018 11:59 Мск Тюменцы песней поздравили с повышением Владимира Якушева и Александра Моора
Ранее 01.06.2018 11:26 Мск Полпред президента представил главу Тюменской области: "Где родился, там и пригодился"
Ранее 31.05.2018 08:30 Мск Исполняющим обязанности главы администрации Тюмени стал Руслан Кухарук

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 885

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети