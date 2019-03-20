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Политика Челябинская область Уральский ФО

"За эти годы многое сделано". Уральский полпред поблагодарил Дубровского за работу

Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов поблагодарил бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского за проделанную работу на посту главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"За эти годы многое сделано. Уверен, что все добрые начинания и проекты будут продолжены и реализованы", - отметил полпред.

Дубровский в свою очередь поблагодарил всех за пять лет работы.

"Вопросов еще остается много. Но я принял решение, что нужны новые идеи и подходы, и написал заявление о прекращении своих полномочий. Уверен, что это решение правильное. Новая команда сможет дать новый импульс развития Челябинской области. При этом необходимо отметить, что стартовые условия совершенно другие по сравнению с теми, что достались нам в 2014 году", - отметил Дубровский.

По его словам, это действительно было напряженно и сложно.

"Когда мы сюда заходили, это был дефицитный бюджет, коммерческие кредиты больше 10 млрд руб., только на обслуживание которых уходил миллиард рублей. Мы уже два года имеем профицитный бюджет и уже близко к миллиарду зарабатываем в доходную часть бюджета", - добавил бывший губернатор.

Дубровский отметил, что все эти стартовые условия позволят реализовать самые амбициозные проекты.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Цуканов уже представил местной элите нового врио губернатора - им стал Алексей Текслер. Также полпред добавил, что в регионе масса нерешенных проблем.

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"За эти годы многое сделано". Уральский полпред поблагодарил Дубровского за работу

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Теги: Николай Цуканов, Борис Дубровский, Челябинск



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