Один из лучших бомбардиров сборной Бельгии Лукаку не сыграет с Россией

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не сыграет в отборочном матче к чемпионату Европы-2020 против команды России.

По данным СМИ, на днях форвард прошел медосмотр, по итогам которого тренерский штаб Бельгии решил вывести его из состава на предстоящие игры с Россией и Кипром. Лукаку уже покинул расположение национальной команды.

Напомним, сборная Бельгии сыграет со сборной России 21 марта. Встреча пройдет на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.

Стоит отметить, что Ромелу Лукаку провел 79 матчей за сборную Бельгии, в которых забил 45 голов. В 2010 году в товарищеском матче против России в Воронеже игрок сделал дубль.