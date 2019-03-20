Украинский суд признал противоправным запрет на ввоз в ДНР и ЛНР товаров и лекарств

В ДНР и ЛНР можно свободно и в неограниченном количестве провозить товары и лекарства с Украины. Как сообщает Чугуевская правозащитная группа в Facebook, такое решение принял Окружной административный суд Киева, признав неправомерными соответствующие постановления украинского кабмина. Решение принято по иску переселенца из Луганска Владислава Кузнецова и обнародовано в Едином реестре судебных решений Украины.

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По мнению истца, постановления правительства устанавливают дискриминационные нормы для переселенцев и ограничивают их права ввозить товары. Представители ответчиков аргументировали свою позицию различными полномочиями, в том числе борьбой с терроризмом, но суд удовлетворил иск Кузнецова.

По всей вероятности, Кузнецов является "переселенцем" по украинским законам, имея украинскую прописку, а фактически живет в Луганске и на Украину выезжает эпизодически за пенсией и покупками.

Напомним, Киев усилил блокаду Донбасса в марте 2017 года, когда на многих предприятиях ДНР и ЛНР было введено внешнее управление.