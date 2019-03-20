"Ключевые каналы уже подключились!". Топилин рассказал о программе создания позитивного образа пенсионеров в СМИ

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на правительственном часе в Госдуме рассказал о мероприятиях "дорожной карты" реализации нацпроектов, связанных с выпуском позитивных сюжетов о мерах поддержки семей и пенсионеров. Топилин заявил, что чиновники ведут работу с журналистами для популяризации нацпроектов среди населения, передает корреспондент Накануне.RU.

Министр заявил, что в нацпроектах "предусмотрены мероприятия" по формированию в СМИ позитивного отношения к людям старшего поколения.

"По вопросу позитивного отношения к людям старшего поколения, к их историям позитивным, в том числе, возможностям работы и нормального отдыха, сохранения здоровья. Такая работа с ключевыми каналами телевизионными и с печатными средствами массовой информации начата. Они уже включились в популяризацию мероприятий нацпроектов", - заявил министр.

Напомним, в период обсуждения повышения пенсионного возраста федеральные СМИ проводили рекламную кампанию, в рамках которой о востребованности возрастных специалистов заявляли главы ключевых российских корпораций. Как сообщало Накануне.RU, "реформа" резко понизила рейтинг президента.