В Прикамье мать, зарубившую дочь топором, отправили на принудительное лечение

Суд наказал 49-летнюю жительницу Чайковского за жестокое убийство дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

Напомним, вечером 9 августа 2018 г. житель Чайковского пришел домой и обнаружил 18-летнюю сестру убитой. Он вызвал полицию, которая вскоре задержала мать молодого человека, ей вменили убийство. Мать и дочь часто ссорились, один из конфликтов кончился бойней: вечером 8 августа женщина изрубила дочь топором. После нападения она попыталась сбежать, однако утром 10 августа ее задержали в Ижевске.

Экспертиза признала женщину невменяемой. Суд освободил её от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение в стационар психбольницы, где она будет содержаться под интенсивным наблюдением.