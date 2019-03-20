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Происшествия Пермский край

В Прикамье мать, зарубившую дочь топором, отправили на принудительное лечение

Суд наказал 49-летнюю жительницу Чайковского за жестокое убийство дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

Напомним, вечером 9 августа 2018 г. житель Чайковского пришел домой и обнаружил 18-летнюю сестру убитой. Он вызвал полицию, которая вскоре задержала мать молодого человека, ей вменили убийство. Мать и дочь часто ссорились, один из конфликтов кончился бойней: вечером 8 августа женщина изрубила дочь топором. После нападения она попыталась сбежать, однако утром 10 августа ее задержали в Ижевске.

Экспертиза признала женщину невменяемой. Суд освободил её от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение в стационар психбольницы, где она будет содержаться под интенсивным наблюдением.

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В Прикамье мать, зарубившую дочь топором, отправили на принудительное лечение

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Теги: убийство, мать, дочь, сын



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