"У вас масса проблем". Цуканов невесело представил Текслера южноуральским элитам

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов представил врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Как передает корреспондент Накануне.RU, Николай Цуканов зачитал указ президента о назначении Текслера врио губернатора Челябинской области.

"Я представляю Текслера, он наш земляк, родился здесь, знает регион, его специфику", - отметил полпред.

Задачи, которые стоят перед ним, - обеспечение честной кампании, подготовка к саммиту ШОС, участие региона в национальных проектах.

"Есть масса проблем, которые вам предстоит решить", - добавил Цуканов.

Напомним, 19 марта в отставку с поста губернатора Челябинской области ушел Борис Дубровский. Выборы главы региона намечены на сентябрь 2019 года.