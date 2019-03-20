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Политика Челябинская область Уральский ФО

"У вас масса проблем". Цуканов невесело представил Текслера южноуральским элитам

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов представил врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
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Как передает корреспондент Накануне.RU, Николай Цуканов зачитал указ президента о назначении Текслера врио губернатора Челябинской области.

"Я представляю Текслера, он наш земляк, родился здесь, знает регион, его специфику", - отметил полпред.

Задачи, которые стоят перед ним, - обеспечение честной кампании, подготовка к саммиту ШОС, участие региона в национальных проектах.

"Есть масса проблем, которые вам предстоит решить", - добавил Цуканов.

Алексей Текслер, врио губернатора Челябинской области(2019)|Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер, врио губернатора Челябинской области, Николай Цуканов(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, 19 марта в отставку с поста губернатора Челябинской области ушел Борис Дубровский. Выборы главы региона намечены на сентябрь 2019 года.

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"У вас масса проблем". Цуканов невесело представил Текслера южноуральским элитам

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Теги: Алексей Текслер, Николай Цуканов



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