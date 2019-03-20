ЦИК решит вопрос о передаче мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину 21 марта

ЦИК решит вопрос о передаче мандата депутата Госдумы директору "Совхоз имени Ленина" Павлу Грудинину на заседании 21 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе комиссии.

Этот вопрос определен третьим пунктом повестки заседания.

"О передаче вакантного мандата депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федераци, Грудинину Павлу Николаевичу", - говорится в тексте проекта повестки.

Как сообщало Накануне.RU, экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин станет депутатом Госдумы РФ. Президиум ЦК КПРФ единогласно принял решение передать ему мандат нобелевского лауреата Жореса Алферова, умершего 1 марта на 89 году жизни.