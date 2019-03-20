20 Марта 2019
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Политика Южный ФО В России

Известный кикбоксер Бату Хасиков назначен временным главой Калмыкии

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с известным кикбоксером Бату Хасиковым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, глава государства рассказал спортсмену о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Калмыкии. Прежний глава республики Алексей Орлов подал в отставку, которую Путин принял.

Владимир Путин, Бату Хасиков(2019)|Фото: kremlin.ru

Указ о назначении Бату Хасикова на должность уже подписан президентом. 38-летний Хасиков - известный кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов. Ныне является советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Напомним, сегодня же в отставку ушел глава республики Алтай Александр Бердников. Временно исполняющим обязанности назначен Олег Хорохордин, Путин уже провел с ним встречу.

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Известный кикбоксер Бату Хасиков назначен временным главой Калмыкии

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Теги: Хасиков, Путин, Калмыкия



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