"Лаборатория Касперского" подала на Apple жалобу в ФАС

"Лаборатория Касперского" подала на Apple жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом говорится в сообщении на сайте российской компании.

Заявление касается политики Apple в отношении приложений, распространяющихся через App Store.

Американская корпорация потребовала исключить из приложения Kaspersky Safe Kids для iOS функции контроля приложений и блокировки браузера Safari ради соответствия правилам магазина.

В компании отметили, что в течение трех лет существования приложения, Apple не предъявляла к разработчикам никаких требований.

В "Лаборатории Касперского" считают, что американская корпорация использует свое положение на рынке для продвижения собственных продуктов в IOS в ущерб сторонним.

Ранее в Apple негативно высказались относительно инициативы ФАС, которая подразумевает предустановку на компьютеры и смартфоны отечественных программ, а также запрет производителям смартфонов, ноутбуков и компьютеров удалять предустановленное российское обеспечение.

Проект поправок к законам "О связи" и "Об информации" ранее был направлен Федеральной антимонопольной службой в Минкомсвязи.

Лоббистом законопроекта в СМИ называют "Яндекс", который от инициативы только выиграет, ведь сейчас российский производитель ПО платит десятки миллионов долларов за предустановку своих программ в смартфонах. В случае, если поправки будут приняты, такая процедура может стать бесплатной для российских компаний.