Путин запустил Харасавэйское месторождение на Ямале

Владимир Путин в режиме телемоста запустил ямальское Харасавэйское месторождение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

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Оно расположено на полуострове Ямал, севернее Бованенковского, преимущественно на суше полуострова и частично в акватории Карского моря. Запасы газа – 2 трлн "кубов". Начало добычи запланировано на 2023 г., её проектный уровень – 32 млрд кубометров газа в год.

Особенность месторождения – около 20% запасов приходится на шельф. Для разработки морской части месторождения с берега построят скважины с горизонтальным окончанием. Предусмотрено также строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, кустов эксплуатационных газовых скважин, транспортной и энергетической инфраструктуры.

На Харасавэйском месторождении созданы объекты жизнеобеспечения, в частности вахтовый жилой комплекс и электростанция.