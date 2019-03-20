Прокуратура во Франции обвинила Керимова в пособничестве уклонению от уплаты налогов

Прокуратура во Франции предъявила обвинения российскому сенатору Сулейману Керимову.

Как заявил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, Керимову вменяется пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами. Накануне сенатор предстал перед судебным следователем, ему были предъявлены обвинения.

Как уточнил прокурор, Керимов помещен под судебный контроль, который подразумевает внесение залога в 20 млн евро.

Напомним, член Совфеда от республики Дагестан был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года. Прошлым летом стало известно, что у французских правоохранителей "нет претензий" к Керимову.

В июле Сулейман Керимов вернулся в Россию. А в сентябре сообщалось, что он намерен приобрести контрольный пакет сети "Детский мир".