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Политика В России За рубежом

Прокуратура во Франции обвинила Керимова в пособничестве уклонению от уплаты налогов

Прокуратура во Франции предъявила обвинения российскому сенатору Сулейману Керимову.

Как заявил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, Керимову вменяется пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами. Накануне сенатор предстал перед судебным следователем, ему были предъявлены обвинения.

Как уточнил прокурор, Керимов помещен под судебный контроль, который подразумевает внесение залога в 20 млн евро.

флаги Франции и Евросоюза(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, член Совфеда от республики Дагестан был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года. Прошлым летом стало известно, что у французских правоохранителей "нет претензий" к Керимову.

В июле Сулейман Керимов вернулся в Россию. А в сентябре сообщалось, что он намерен приобрести контрольный пакет сети "Детский мир".

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Прокуратура во Франции обвинила Керимова в пособничестве уклонению от уплаты налогов

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Теги: Керимов, прокуратура, обвинения



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