20 Марта 2019
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Политика Сибирский ФО В России

Путин назначил врио главы Республики Алтай

Президент Владимир Путин принял отставку главы республики Алтай Александра Бердникова по собственному желанию, сообщает пресс-служба Кремля.

Временно исполняющим обязанности назначен Олег Хорохордин. Президент уже провел с ним встречу.

Владимир Путин, Олег Хорохордин(2019)|Фото: kremlin.ru

Новому главе региона 46 лет, он занимал должности заместителя руководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова, председателя совета некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС".

Олег Хорохордин(2019)|Фото: Владимир Смирнов, ТАСС

О своем уходе Бердников ранее сообщил в соцсетях. Экс-глава региона подчеркнул, что его отставка является добровольной и связана с окончанием губернаторского срока и переходом на новую работу.

Бердников добавил, что удалось многое сделать, но в Алтае накопилось и множество проблем, для решения которых требуются "новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики".

Напомним, на этой неделе в отставку ушли губернатор Челябинской области Борис Дубровский и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

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Путин назначил врио главы Республики Алтай

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Теги: Алтай, Олег Хорохордин



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