Трое рабочих в Лужниках упали с высоты в результате обрушения строительных лесов

Трое рабочих пострадали в результате обрушения строительных лесов на объекте в московских Лужниках, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Сообщается, что рабочие упали с высоты порядка 15 метров. Они были заняты при строительстве центра художественной гимнастики по адресу: улица Лужники, дом 24.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, они получили переломы.

Пока официального подтверждения информация нет.