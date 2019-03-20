Прокуратура нашла нарушения в еще одной районной больнице в Курганской области
Прокуратура нашла в Варгашинской районной больнице в Зауралье множество нарушений.
Там было нарушено законодательство при диспансеризации населения, также лекарства и медпрепараты хранились с нарушениями, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.
Также пожарная сигнализация в больнице была без светового и звукового сигналов. Помимо всего прочего, на путях эвакуации хранятся горючие материалы.
В пищеблоке больницы не обеспечивались санитарно-эпидемиологические нормы, на продукты не было документов.
Сейчас на главврача возбуждены административные производства.
Ранее множество нарушений было найден в Мокроусовской больнице.