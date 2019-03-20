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Самое красивое село определят в Воронежской области. Стартует прием заявок на конкурс.

Сегодня в Воронежской области стартует ежегодный открытый публичный конкурс «Самое красивое село Воронежской области», передает корреспондент Накануне.RU. Организатор конкурса - правительство региона.

Конкурс проводится в целях содействия развитию местного самоуправления в сельских населенных пунктах, повышения туристской привлекательности сельских территорий и уровня их благоустройства, а также поощрения муниципальных образований за значительные достижения в данной сфере при решении вопросов местного значения. Проводится в два этапа - муниципальный и региональный.

Муниципальный этап конкурса продлится с 20 апреля по 20 июня. К участию в конкурсе допускаются сельские населенные пункты муниципальных районов и Борисоглебского городского округа, независимо от количества жителей - села, за исключением административных центров муниципальных районов; деревни, слободы, поселки, хутора, станции. От каждого муниципального района и от Борисоглебского городского округа может быть подано не более одной заявки. Заявки от муниципальных образований на участие в региональном этапе конкурса принимаются до 1 июля.

одна из улиц в Европейском(2016)|Фото:Накануне.RU

Когда прием заявок завершится, конкурсная комиссия отберет 7 участников, набравших наибольшее количество баллов. А уже с 25 сентября по 25 октября пройдет интернет-голосование. Результаты голосования будут учтены при выборе победителя и 6 призеров.

Критериев оценки много, но важно помимо особенностей застройки, наличие достопримечательностей и въездной группы, особо охраняемых природных территорий или привлекательных природных объектов, отсутствие излишней наружной рекламы, оригинальность озеленения и т.п. Отдельно будут учитывать активное участие населения в благоустройстве и поддержании чистоты территории села.

Итоги конкурса будут подведены в конце ноября 2019 года. Победителей ждут весомые гранты: победителю – в размере 1 млн. рублей, призерам – по 150 тыс. рублей каждому.

Справка. Порядок проведения конкурса регламентируется постановлением правительства Воронежской области от 03.03.2016 № 111 «О проведении ежегодного открытого публичного конкурса «Самое красивое село Воронежской области».

В составе конкурсных материалов должны быть: 1) заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к положению о проведении конкурса; 2) копия правового акта муниципального района (Борисоглебского городского округа) об определении победителя муниципального этапа конкурса; 3) пояснительная записка, содержащая краткую историческую справку о населенном пункте, информацию о наличии особо охраняемых природных территорий, достопримечательностей в населенном пункте, информацию о деятельности органов территориального общественного самоуправления, в том числе с указанием количества осуществлённых ими общественно полезных проектов (не более 2-х страниц); 4) презентационные материалы (не более 20 фото, видеоматериалы (при наличии) продолжительностью не более 10 минут).

Конкурсные материалы должны быть представлены главой сельского поселения , главой администрации сельского или городского поселения или главой администрации Борисоглебского городского округа, на территории которого расположен сельский населенный пункт Воронежской области – победитель муниципального этапа конкурса.

Документы представляются по адресу: 394018, г. Воронеж, площадь Ленина, дом 1, кабинет 328. Ответственный представитель конкурса - департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области. Контактный телефон ответственного лица: (473) 212-77-91.

Напомним, что конкурс уже стал традиционным в регионе. Победителем конкурса в 2016 году стало село Данцевка Богучарского муниципального района, в 2017 году – село Алферовка Новохоперского муниципального района, в 2018 году – село Нелжа Рамонского муниципального района.

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Самое красивое село определят в Воронежской области. Стартует прием заявок на конкурс.

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Теги: воронежская область, конкурс самое красивое село, прием заявок, гранты



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