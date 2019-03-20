20 Марта 2019
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В Минтруде назвали сроки внесения в Госдуму новой потребительской корзины

Проект закона о новой потребительской корзине будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию 2020 г. Об этом на правительственном часе рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, передает корреспондент Накануне.RU.

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Депутаты предложили ускорить процесс принятия закона. "От потребительской корзины зависит величина МРОТ. Если мы не пересматриваем ее, то просто топчемся на месте в вопросе повышения уровня жизни граждан", - отметил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Однако Топилин заявил, что в соответствии с принятыми решениями, новая корзина должна начать действовать с 2021 г. и министерство ориентируется на эти сроки.

"Мы ее сможем внести в весеннюю сессию следующего года. Речь будет идти о расширении доли продуктов питания. Нам потребуется откорректировать в большую сторону такие позиции как молочные продукты, овощи, фрукты", - сказал министр.

Как сообщало Накануне.RU, в январе думское большинство отклонило проекты законов о пересмотре потребительской корзины.

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В Минтруде назвали сроки внесения в Госдуму новой потребительской корзины

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Теги: потребительская корзина, продукты,



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