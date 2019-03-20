ГД создает рабочую группу для анализа ущерба, нанесенного Крыму украинскими властями

В Госдуме РФ создают рабочую группу для анализа ущерба, нанесенного Крыму Украиной. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба нижней палаты.

Группу возглавит первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников. В состав войдут депутаты всех фракций и профильных комитетов, эксперты, ученые, а также представители Крыма и Севастополя.

По словам Володина, будет создан итоговый документ, в котором будут "обоснованные цифры, факты".

Напомним, о необходимости взысканий с Украины за нанесенный Крыму и Севастополю ущерб Володин заявил 15 марта в Симферополе, в ходе совместного заседания Совета ГД и Госсовета республики.

Он предложил с помощью европейских парламентских структур взыскать с Киева компенсацию за "фактическую аннексию" полуострова. Володин поручил профильным комитетам совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос.