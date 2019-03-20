20 Марта 2019
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Для проведения Универсиады-2023 задействуют сразу три свердловских города

В проведении мероприятий Универсиады-2023 планируется задействовать объекты сразу трех городов Свердловской области - Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Сысерти. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.
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Как рассказал министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт (на фото), соревнования планируется проводить на 18 спортивных сооружениях, часть из них уже полностью готовы. Также планируются новые объекты - теннисный центр на базе Академии гольфа Pine Creek Golf Resort, Дворец водных видов спорта, Деревня Универсиады и транспортная развязка. В частности, Деревню Универсиады с жилой зоной на 11 тысяч мест размещения собираются построить в микрорайоне ВИЗ - Правобережный.

Министр добавил, что для обеспечения транспортного обслуживания участников соревнований вблизи Деревни нужно сформировать логистический узел. Для соединения ее с Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой запланировано строительство современной транспортной развязки.

Ранее сообщалось, что свердловские власти подготовят заявочную книгу Екатеринбурга к Универсиаде-2023 до 10 июня. Окончательное решение о проведении соревнований будет принято в июле 2019 года на заседании исполкома FISU в Неаполе.

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Для проведения Универсиады-2023 задействуют сразу три свердловских города

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Теги: Универсиада, города, Средний Урал



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