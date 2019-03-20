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Общество В России

В Госдуме призвали отменить автоподписку россиян на новую пенсионную систему

Правительство должно отказаться от идеи автоподписки россиян на отчисление процента заработка в добровольную накопительную часть пенсии. Об этом на "правительственном часе" заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По словам депутата, такое решение вызовет недовольство плательщиков, передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, речь об автоподписке "молчунов" на участие в системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) шла при обсуждении параметров добровольной накопительной системы. Взносы могут составить до 6% от зарплат.

"Автоподписка вызывает возмущение и недопонимание. Никакой автоподписки быть не должно. Каждый должен решать самостоятельно, хочет иил не хочет участвовать в накоплении", - заявил Нилов.

Как сообщало Накануне.RU, проект о пенсионном капитале до сих пор находится в стадии разработки. Ранее в ЦБ отмечали, что софинансировать добровольную часть смогут работодатели.

ИПК предполагает 6%-ные отчисления работников в накопительную часть пенсии, платежи будут добровольными. Сегодняшние 22%-е отчисления направятся в распределительную систему и станут страховой частью пенсии.

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В Госдуме призвали отменить автоподписку россиян на новую пенсионную систему

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Теги: Госдума, Нилов, ИПК, накопительная пенсия



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