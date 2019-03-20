В Симферополе арестовали экс-президента Крыма

Центральный районный суд Симферополя на двое суток арестовал экс-президента Крыма Юрия Мешкова за сопротивление работникам полиции. Об этом пишет украинское издание "Крым.Реалии".

Мешкова задержали 18 марта по анонимному звонку, что он якобы находится в состоянии наркотического опьянения. Полицейские доставили его на осмотр и, по словам самого Мешкова, ничего этого не обнаружили. Сегодня он должен выйти на свободу.

Напомним, Мешков - первый и единственный президент Крыма (1994-1995). Был смещен в поста 17 марта 1995 года в соответствии с киевским законом "Об отмене Конституции и некоторых законов Автономной Республики Крым", который ликвидировал суверенитет Крыма. Вопреки решению Верховного Совета Крыма 1992 года, Республика Крым стала называться Автономной Республикой Крым и полностью управляться из Киева.