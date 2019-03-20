"Шипулинские" праймериз "Единой России" в Свердловской области: ноль участников

На предварительное голосование (праймериз) "Единой России" ("ЕР") по отбору кандидатов для участия в выборах на территории Свердловской области, которые пройдут в сентябре 2019 года, до сих пор не заявился ни один кандидат.

Как пояснили Накануне.RU в региональном исполкоме "ЕР", официально старт выдвижению участников праймериз дан ещё в конце февраля, приём документов продлится до 30 апреля. Поэтому время есть, и, вероятно, потенциальные соискатели мандатов депутатов Государственной думы по Серовскому избирательному округу и Законодательного собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга просто не торопятся. В исполкоме предполагают, что это происходит "по старой памяти", когда в прошлом году проводили праймериз по выборам в гордуму областной столицы. Тогда тоже две недели никто не заявлялся, зато потом начали приходить десятки людей.

Однако по мнению политтехнолога Алексея Швайгерта, который в прошлом году на финальной стадии кампании по выборам в гордуму буквально спасал предвыборный штаб "ЕР" в качестве антикризисного управленца, "единороссам" следует поторопиться и уже сегодня "организовать участие" в праймериз хотя бы нескольких персон.

"Немного странно, что ситуация, так сказать, "не на контроле" регионального партийного руководства, - сказал Накануне.RU эксперт. - Уже можно было бы выдвинуть несколько персон - даже чисто символических, чтобы создать интерес к довыборам в Серовском округе и в Екатеринбурге. Региональный политический блок во главе с вице-губернатором Сергеем Бидонько, а также глава свердловского отделения "ЕР" Виктор Шептий могли бы обратить на это внимание и "организовать" пару-тройку будущих кандидатов".

Пока же отсутствие явных интересантов политтехнолог связывает не с тактикой предвыборных штабов, а с инертностью идеологов региональной ячейки "ЕР" и просто ленью.

"Скорее всего, они расслабились после большого избирательного цикла, но вполне возможно, что ждут команду "сверху" - от того же Бидонько - и не рискуют делать какие-то шаги самостоятельно, соблюдая субординацию", - предполагает Швайгерт.

Напомним, что старт праймериз-2019 дал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак в ходе заседания президиума генсовета "ЕР". По его словам, в рамках подготовки к избирательной кампании 2019 года партийцы смогут "провести отбор достойных кандидатов, тех, кто способен эффективно эту избирательную кампанию провести и добиться того результата, которого преследует любая политическая сила, – победы на выборах".

"Единороссы" тогда официально заявили, что для выполнения решения партийного руководства им предстоит заняться поиском новых лиц, способных результативно выступить в ходе кампании, провести максимальное количество встреч. И при этом доказать свою эффективность не просто административными способами, прошлыми заслугами, а непосредственно общаясь с людьми на личных встречах.

В Свердловской области довыборы депутата Государственной думы по Серовскому одномандатному избирательному округу №174 необходимо провести после того, как Сергей Бидонько, избранный два с половиной года назад в нижнюю палату федерального парламента, занял пост заместителя губернатора региона по информационной и внутренней политике. Кампания там может быть самой заметной, ведь ожидается, что в ней примет участие ушедший из спорта олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин. Он в последнее время с завидной регулярностью посещает избирательный округ и в очередной раз отправится туда 22-23 марта.

А место депутата свердловского заксобрания освободилось после ухода Игоря Володина в думу Екатеринбурга, где он стал председателем. Кроме того, на Среднем Урале в сентябре предстоит выбрать депутатов дум Верхней Туры, Верхотурья, Первоуральска и Красонуфимска.