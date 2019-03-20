Глава горсовета Рима арестован по подозрению в коррупции

Главу горсовета Рима Марчелло Де Вито арестовали по подозрению в коррупции. Арест имеет отношение к расследованию дела о строительстве нового стадиона для ФК "Рома", передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Кроме того, арестованы еще трое человек. Отмечается, что Де Вито способствовал одобрению проектов недвижимости - не только стадиона, но и гостиничного комплекса в центре Рима. Следствие полагает, что чиновник злоупотребил служебным положением при принятии таких решений.