20 Марта 2019
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Образование Пермский край

К 2021 году в Пермском крае появится 26 школ и 24 детских сада

В Перми на заседании правительства обсудили строительство в крае детских садов и школ. Всего за три года их появится, соответственно, 24 и 26. Учиться в них смогут 19,3 тыс. воспитанников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
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Изменены программы строительства школ и детских садов – на возведение новых объектов образования дополнительно направят 1 млрд руб. Это ускорит ввод в эксплуатацию трёх объектов – школs №121 в Верещагино, посёлке Горный в Пермском районе и микрорайоне Клестовка в Соликамске. Губернатор Максим Решетников заявил, что строительство новых детских садов и школ волнует как жителей региона, в семьях которых есть дети, так и местные власти.

"Новый импульс в активном развитии этого вопроса дан в регионе в 2017 г., когда мы сформировали масштабную программу развития по садам и школам. Сейчас мы видим, что она пополнилась новыми объектами", - сказал Решетников.

За три года планируется строительство 24 детских садов для 4,7 тыс. детей и 26 школ для 14,6 тыс. ребят. То есть в ближайшую трёхлетку в новые детские сады и школы смогут пойти более 19 тыс. маленьких прикамцев.

"На три года на строительство детских садов и школ мы смогли консолидировать из всех источников бюджета более 9 млрд рублей (из них 2,5 – бюджет РФ)", - сказал Решетников.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что программа строительства сформирована на основе потребностей территорий и с учётом прогнозов рождаемости, которая, по оценкам, будет падать. В первую очередь, новые объекты возведут там, где есть переуплотнённые детские сады, очереди, а также учёба во вторую смену – это Пермь и Пермский район, Краснокамск, Лысьва, Кудымкар. По её словам, надо менять ветхие и аварийные здания: сейчас в 15 муниципальных образованиях края работают 49 деревянных зданий детских садов, построенных до 1970 г.

С 1 января ответственность за возведение школ и садиков возложена на краевое министерство строительства.​ По словам первого заместителя председателя правительства – министра строительства и архитектуры Пермского края Михаила Сюткина, сейчас "в стройке" – 15 школ и 18 детских садов. В этому году запустят 5 школ и 14 детских садов.

Школа Пермский район(2019)|Фото: permkrai.ru

В 2018 г. проделана масштабная работа по разработке типовых проектов объектов образования и введено распределение функции технических заказчиков. В случае, если муниципальное образование сомневается в своих возможностях, техническим заказчиком выступает краевое Управление капитального строительства, строительный контроль всегда лежит на региональном минстрое.

Решетников отдельно остановился на необходимости использования спортивной и досуговой инфраструктуры школ жителями микрорайонов. Опытом организации работы школы "в новом формате" поделилась директор Фроловской школы "Навигатор" Елена Чернякевич. По её словам, сейчас секции по баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, а также тренажёрный зал школы регулярно посещают более 90 человек. Занятия проходят вечером.

По мнению губернатора, этот показатель недопустимо низок. Фроловская школа является, по сути, единственным современным объектом досуговой инфраструктуры в сельском поселении. Именно там должны проходить культурные, спортивные мероприятия микрорайона, и спортивные секции должны посещать сотни местных жителей.

Глава регионе поручил профильному зампреду Антону Клепикову усилить работу в наполнении школьной инфраструктуры мероприятиями, министерству образования и науки Прикамья – более плотно прорабатывать этот вопрос с директорами учебных заведений.

"Материально-техническая база есть. Главное, чтобы она была доступна для жителей и использовалась", - сказал Решетников.

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К 2021 году в Пермском крае появится 26 школ и 24 детских сада

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Теги: Пермский район, школа, детский сад, Максим Решетников, Раиса Кассина



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